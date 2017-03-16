Комитет рекомендует парламенту внести изменения в закон о господдержке страхования с/х продукции

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона №4570 «О внесении изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» (об уточнении некоторых терминов и понятий). Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховного Совета Украины.
Отмечается, что с момента принятия проекта в первом чтении предложения и поправки нардепов к законопроекту в установленный парламентом срок в комитет не поступали.
«Принятие законопроекта урегулирует законодательные разногласия использования отдельных понятий при разработке и внедрении программ страхования для аграрной отрасли и позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям рыбной отрасли получать государственную поддержку при страховании своей продукции», - считают в комитете.
Напомним, в конце февраля депутаты поддержали за основу законопроект №4570 «О внесении изменений в закон «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой» (об уточнении некоторых терминов и понятий». За документ со второго раза проголосовали 235 парламентариев (сначала 207).
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