Сегодня 15 марта 2017 года, 19:37

LPh&M Forum: эксперты обсудили судебную практику по вопросам здравоохранения

Legal Pharma & Medicine Forum завершил работу

«Реклама медицинских услуг и фармацевтики. Судебная практика», – с такой темой в ходе «судебной сессии» Legal Pharma & Medicine Forum выступил адвокат ЮКК «ДЕ-ЮРЕ» (г.Одесса) Андрей Павлишин. В вопросе рекламы лекарств очень много ограничений. В частности, реклама должна содержать текст предупреждения такого содержания «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья» - 15% площади (длительности) всей рекламы. Эти 15% мешают для рекламы, поэтому ее разработчики «играются» шрифтами, способами размещения текста на рекламном макете. Если речь идет о рекламном ролике, то можно разместить предупреждение на всю площадь на 15% длительности самой рекламы. Также г-н Павлишин остановился на судебной практике о нарушении правил рекламы методов профилактики, диагностики и реабилитации, медицинской техники и лекарственных средств. Вспомнил он и о штрафах АМКУ наложенных за рекламу препарата «Амизон» (7,6 млн грн) и «Лазолван» (1 млн грн) и др.

«Надлежащим способом обжалования штрафа за нарушение законодательства о рекламе является обжалование решения органа защиты прав потребителей, а не предоставление своих возражений против законности такого решения в деле о принудительном взыскании штрафа с субъекта хозяйствования», - резюмировал Андрей Павлишин.

В свою очередь руководитель юридического департамента ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук рассказал о сase study «Иски потребителей к фармацевтическим компаниям». Так, в одном из исков, по утверждению истца, при разломе таблетки препарата был найден инородный «металлический предмет». В подтверждение предоставил только фотографии. Суд стал сторону компании. Из фотографии не возможно было установить характер инородного предмета, то, что таблетка именно из упаковки этого препарата. Истец не предоставил суду копию рецепта (это был рецептурный препарат). Истец не доказал дефектность препарата. Из рекомендаций потребителям лекарственных средств при выявлении некачественного (дефектного) препарата г-н Таранчук выделил: безотлагательно обращаться в территориальные органы защиты прав потребителей, пользоваться правами, предоставленных законодательством о защите прав потребителей, в том числе, требовать возврата (обмена) товара ненадлежащего качества; в случае выявления явно фальсифицированных лекарственных средств, дополнительно обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Legal Pharma & Medicine Forum завершил работу.