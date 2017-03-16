АЮУ проводит опрос об изменениях в Конституцию Украины в части правосудия

Комитет АЮУ по конституционному праву, административному праву и правам человека проводит опрос на тему: «Изменения в Конституцию Украины в части правосудия: полгода в действии»
Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде и помогут оценить уровень достижения целей, задекларированных при подаче соответствующего законопроекта, по результатам первого полугодия со дня вступления в силу конституционных изменений.
Заполнить анкету необходимо до 22 марта 2017 года включительно.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
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