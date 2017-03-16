он же e-mail

Сегодня 16 марта 2017 года, 10:47

АЮУ проводит опрос об изменениях в Конституцию Украины в части правосудия

Комитет АЮУ по конституционному праву, административному праву и правам человека проводит опрос на тему: «Изменения в Конституцию Украины в части правосудия: полгода в действии»

Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде и помогут оценить уровень достижения целей, задекларированных при подаче соответствующего законопроекта, по результатам первого полугодия со дня вступления в силу конституционных изменений.

Заполнить анкету необходимо до 22 марта 2017 года включительно.