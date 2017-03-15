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LPh&M Forum: о существенных условиях договора о суррогатном материнстве, необходимых для предупреждения споров о родительских правах рассказала С.Чепурная, ЮФ Asters

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Начала работу последняя сессия Legal Pharma & Medicine Forum «Судебная практика по вопросам здравоохранения». Модератором сессии выступает партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и разрешения споров ЮФ Aequo Александр Мамуня.

Заместитель председателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый рассказал о доступности и качестве медицинского обслуживания – правах пациента и врача. Сперва он определил, что пациент – это физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью. По словам спикера, пациент не является компетентным потребителем (он не знает, с чем идет к врачу). Это особенность сферы здравоохранения. Г-н Надутый подчеркнул, что высокое качество медицинской помощи оправдано только тогда, когда она доступна всем. Спикер отметил, что в целом права пациентов прописаны в национальном законодательстве, но соблюдаются ли они – это другой вопрос. Действующее законодательство содержит пробел в части четкого определения прав пациентов во время обращения по медицинскую помощь и его обязанностей. В числе возможностей он выделил право на охрану здоровья и медицинское обслуживание. В конце своего доклада он пожелал успехов и восстановления правового поля. «Сейчас, к сожалению, правового поля нет», - резюмирован Константин Надутый.

В свою очередь партнер ЮФ Asters Светлана Чепурная остановилась на существенных условиях договора о суррогатном материнстве, необходимых для предупреждения возникновения споров о родительских правах. Основные тезисы из анализа судебной практики: женщина, которая записана матерью ребенка, может оспорить свое материнство; женщина, которая считает себя матерью ребенка имеет право предъявить иск к женщине, которая записана матерью ребенка о признании своего материнства; в случае рождения ребенка в результате имплантации зародыша, зачатого супругами в организм другой женщины, материнство оспорено быть не может.

Г-жа Чепурная отметила, что национальное законодательство не содержит существенных условий договора о суррогатном материнстве, но идея в том, чтобы исходить из прав ребенка. Она детально остановилась на том, какие права и обязанности сторон стоит прописывать в договоре.

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