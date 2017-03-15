Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

В работе XIV внеочередного съезда судей оглашен перерыв

В работе главного судейского форума был оглашен перерыв. Совету судей Украины было поручено определить дату проведения второго этапа XIV внеочередного съезда судей. Отметим, что тайм-аут в работе нынешнего главного судейского форума не может быть меньшим, чем 45 дней, поскольку будет проходить новый отбор кандидатур на две вакансии в составе ВСП, которые судейское сообщество так и не сумело заполнить. Правда, для того, чтобы начался 45-дневный отсчет для Секретариата ВСП, который будет заниматься приемом документов от претендентов на кресла членов ВСП, Совету судей нужно будет определить точную дату и место продолжения работы съезда судей.