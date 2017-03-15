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В работе XIV внеочередного съезда судей оглашен перерыв

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В работе главного судейского форума был оглашен перерыв. Совету судей Украины было поручено определить дату проведения второго этапа XIV внеочередного съезда судей. Отметим, что тайм-аут в работе нынешнего главного судейского форума не может быть меньшим, чем 45 дней, поскольку будет проходить новый отбор кандидатур на две вакансии в составе ВСП, которые судейское сообщество так и не сумело заполнить. Правда, для того, чтобы начался 45-дневный отсчет для Секретариата ВСП, который будет заниматься приемом документов от претендентов на кресла членов ВСП, Совету судей нужно будет определить точную дату и место продолжения работы съезда судей.

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Комментарии:»

321 15 марта 2017 года 17:47 #

так у нас же богатая страна, денег на съезды немерено....

Той випадок, коли 15 марта 2017 года 17:36 #

Нема в людини харизми, а в президії бути хочеться

Дійсно 15 марта 2017 года 17:27 #

Багато тонких і нетонких ньюнсів вона не знала, постійно вичитувала те, що повинна знати на зубок...

Наблюдатель 15 марта 2017 года 17:17 #

Если Симоненко ведёт судебные дела так, как этот съезд, то я очень сочувствую сторонам. Крайне непрофессионально.

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