В работе главного судейского форума был оглашен перерыв. Совету судей Украины было поручено определить дату проведения второго этапа XIV внеочередного съезда судей. Отметим, что тайм-аут в работе нынешнего главного судейского форума не может быть меньшим, чем 45 дней, поскольку будет проходить новый отбор кандидатур на две вакансии в составе ВСП, которые судейское сообщество так и не сумело заполнить. Правда, для того, чтобы начался 45-дневный отсчет для Секретариата ВСП, который будет заниматься приемом документов от претендентов на кресла членов ВСП, Совету судей нужно будет определить точную дату и место продолжения работы съезда судей.
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так у нас же богатая страна, денег на съезды немерено....
Нема в людини харизми, а в президії бути хочеться
Багато тонких і нетонких ньюнсів вона не знала, постійно вичитувала те, що повинна знати на зубок...
Если Симоненко ведёт судебные дела так, как этот съезд, то я очень сочувствую сторонам. Крайне непрофессионально.
Юриспруденция — профессия cамая...
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
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