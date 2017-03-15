Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

LPh&M Forum: эксперты обсудили юридические аспекты доказывания в судебных делах по признанию знаков для лекарственных средств хорошо известными

Четвертая сессия Legal Pharma & Medicine Forum «Защита интеллектуальной собственности в области фармации» продолжает работу.

Партнер ЮФ Asters Юлия Семений остановилась на защите названий лекарственных средств. В частности, в пример она привела дело торговой марки заявителя «Ітрунгар» и противопоставленой марки «Итронгал» - дело рассматривалось Апелляционный палатой ГСИС Украины, и закончилось для заявителя позитивно. Также было упомянуто о деле «Грипоцитрона» - препараты имели разные действующие вещества и торговая марка заявителя была зарегистрирована. Также г-жа Семений привела примеры из судебной практики. В их числе история «Доларен» и препарата «Долар». В этом деле было несколько судебных раундов. В 2014 году Хозяйственный суд города Киева признал недействительным свидетельство «Долар», это решение устояло и в «вышке». Кроме того, Юлия Семений рассказала о деле «Ібуфен vs. Бофен».

«Финальным аккордом» сессии стал доклад старшего юриста ЮФ Sayenko Kharenko Бориса Снижко. Он осветил юридические аспекты доказывания в судебных делах по признанию знаков для лекарственных средств хорошо известными. На фармацевтическом рынке часть производителей склоняется к копированию или имитации знаков, известных за рубежом. Основным способом защиты в таком случае является признание знака хорошо известным. Есть два пути такого признания – через Апелляционную палату ГСИС Украины или в судебном порядке. Судебная практика свидетельствует о том, что ряд кампаний избирали именно судебный путь. Надлежащими доказательствами в этом контексте будут ступень известности, длительность и географический район использования, продвижения и др. Г-н Снижко подчеркнул, что рассматривая вопрос известности необходимо определить сектор общественности. Знак может быть известен не всем обществу, а определенному сегменту (пациенты, аптеки, врачи, ученье и студенты медицинских вузов). Также он остановился на важности установления источников получения информации об известности знака, наличии социальных исследований.

«Если результаты социологических опросов не предоставляются истцом то как правило суд назначает экспертизу», - подчеркнул спикер.