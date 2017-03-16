Сегодня 16 марта 2017 года, 09:16

Закон с изменениями о заочном осуждении будет действовать до создания ГБР, - ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил изменения в закон о заочном осуждении на Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховного Совета.

«Условием заочного осуждения является соответствие двум критериям. Первое, это должны быть дела по исключительному перечню особо тяжких преступлений, в основном, касающихся коррупционных действий, а также преступлений против государства. Вторым условием является сокрытие от следствия лиц, проходящих по этим статьям, больше, чем шесть месяцев за пределами Украины. Никто другой не может попасть под действие этого закона», - заявил Ю.Луценко.

Генпрокурор отметил, что все мифы о том, что этот закон может распространиться на простых людей или средний класс, который вдруг поедет в отпуск и окажется, что он осужден, все это является абсолютной ерундой. Он отметил, что в законопроекте решаются некоторые ключевые вопросы. Первое, закон устраняет возможную зацепку для защиты о так называемом выборочном правосудии. То есть, этот закон избегает обвинений в выборочном правосудии и не устанавливает никаких сроков.

«Зато есть элегантная норма: этот закон будет действовать до создания нового органа - Государственного бюро расследований. Как известно, оно должно быть создано не позднее этого года. Более того, ГПУ согласно действующему законодательству в ноябре потеряет функции следствия. И очевидно, что этот закон исчерпает себя», - подчеркнул Генпрокурор.

По словам Ю.Луценко, этот закон расширяет перечень преступлений. В частности, уточнил он, расширяется перечень заключенных сделок со следствием.

«Преступления против государства, а именно терроризм и связанные с ним, с моей точки зрения, для рядовых членов преступной организации террористической, которые сдают факты относительно руководства этих организаций, могут быть предметами сделки, утверждает суд», - подчеркнул Ю.Луценко.

Также, отметил Генпрокурор, поправки в закон о заочном осуждении предусматривают порядок исчисления сроков следствия, которые часто используются в Евросуде и вызывают неоднозначную трактовку.

«Мы не нуждаемся в увеличении полномочий ГПУ. Нет 18 месяцев следствия, ни 18 месяцев ареста, ни других новаций, которые авторы предполагали в первоначальном варианте. Для эффективной работы ГПУ по расследованию и поддержанию обвинения в суде в порядке заочного осуждения, большего, чем предусматривает нынешний законопроект с учтенными поправками, нам не нужно», - резюмировал Генпрокурор.