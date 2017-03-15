Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

ГПУ будет лишена следствия в ноябре этого года, - Генпрокурор

Генеральная прокуратура Украины будет лишена следствия в ноябре этого года. Об этом сегодня сказал Генпрокурор Юрий Луценко во время представления изменений в закон о заочном осуждении на Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховного Совета.

«Я лично, заступая на должность сказал, что буду делать все, чтобы следствие в ГПУ прекратилось еще во время моей каденции. Я не отступаю от этого правила. Следствие в ноябре должно уйти из ГПУ. Это окончание советской системы НКВД, когда следствие и надзор находятся в одном органе», - подчеркнул он.

При этом, добавил Ю.Луценко, парламент решит, оставлять ли старые дела ГПУ или нет, для того, чтобы ГБР могло стать на ноги.