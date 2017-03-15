Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

ЮК FCLEX успешно отстояла интересы страховой компании «Брокбизнес»

9 марта 2017 года юридическая компания FCLEX успешно защитила интересы ЧАО «Страховая компания «Брокбизнес» - одной из самых динамичных компаний на рынке страхования - в Хозяйственном суде г. Киев в споре с ЧАО «Агрофирма «Троянда».

Предметом спора послужили предварительные договоры купли-продажи квартир в ЖК «Паркове місто». Страховая компания «Брокбизнес», которая выступала в роли Истца, выполнила свои обязательства по договорам - вовремя оплатила средства в размере около 20 млн. гривен, ЧАО «Агрофирма «Троянда», которое выступало в роли Ответчика, свои обязательства не выполнило - квартиры в собственность Истца не передало, уплаченные средства ему не вернуло.

Успешная и кропотливая работа юристов FCLEX убедила суд в наличии обмана со стороны ответчика при заключении спорных договоров, что привело к признанию их недействительными.

По результатам рассмотрения дела, общая сумма взысканных в пользу истца средств составила более 38 млн. гривен.