ЮК FCLEX успешно отстояла интересы страховой компании «Брокбизнес»

9 марта 2017 года юридическая компания FCLEX успешно защитила интересы ЧАО «Страховая компания «Брокбизнес» - одной из самых динамичных компаний на рынке страхования - в Хозяйственном суде г. Киев в споре с ЧАО «Агрофирма «Троянда».
Предметом спора послужили предварительные договоры купли-продажи квартир в ЖК «Паркове місто». Страховая компания «Брокбизнес», которая выступала в роли Истца, выполнила свои обязательства по договорам - вовремя оплатила средства в размере около 20 млн. гривен, ЧАО «Агрофирма «Троянда», которое выступало в роли Ответчика, свои обязательства не выполнило - квартиры в собственность Истца не передало, уплаченные средства ему не вернуло.
Успешная и кропотливая работа юристов FCLEX убедила суд в наличии обмана со стороны ответчика при заключении спорных договоров, что привело к признанию их недействительными.
По результатам рассмотрения дела, общая сумма взысканных в пользу истца средств составила более 38 млн. гривен.
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