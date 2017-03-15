Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Укрзализныця» заключила годовой контракт по предоставлению услуг связи с lifecell

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

27 февраля 2017 года оператор мобильной связи lifecell заключил с ПАО «Укрзализныця» (УЗ) годовой контракт по предоставлению услуг голосовой связи, интернет и М2М-услуг. Как сообщается в пресс-релизе lifecell, компания победила в соответствующем тендере УЗ.

«На тендер по каждому из двух лотов компания lifecell вышла с ценовым предложением почти вдвое меньше ожидаемой стоимости услуг, а в ходе аукциона дополнительно снизила цену по второму лоту. В результате lifecell предоставит «Укрзализныце» 8,498 тыс. пакетов мобильной связи за 3,1 грн по первому лоту и 6,513 тыс. пакетов мобильной связи за 550 тыс. грн по второму лоту», — уточняет пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, данные пакеты будут с бесплатной корпоративной голосовой связью, мобильным интернетом, некоторые пакеты — с услугами роуминга.

Как уточнили в «Укрзализныце», до настоящего времени в течение более пяти лет основным ее партнером по предоставлению услуг мобильной связи был оператор мобильной связи «Киевстар».

«Сотрудники «Укрзализныци» могут при желании оставить себе имеющиеся у них sim-карты «Киевстара», оплачивая их за свой счет», — сообщили в пресс-службе УЗ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом