Сегодня 15 марта 2017 года, 18:06

«Укрзализныця» заключила годовой контракт по предоставлению услуг связи с lifecell

27 февраля 2017 года оператор мобильной связи lifecell заключил с ПАО «Укрзализныця» (УЗ) годовой контракт по предоставлению услуг голосовой связи, интернет и М2М-услуг. Как сообщается в пресс-релизе lifecell, компания победила в соответствующем тендере УЗ.

«На тендер по каждому из двух лотов компания lifecell вышла с ценовым предложением почти вдвое меньше ожидаемой стоимости услуг, а в ходе аукциона дополнительно снизила цену по второму лоту. В результате lifecell предоставит «Укрзализныце» 8,498 тыс. пакетов мобильной связи за 3,1 грн по первому лоту и 6,513 тыс. пакетов мобильной связи за 550 тыс. грн по второму лоту», — уточняет пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, данные пакеты будут с бесплатной корпоративной голосовой связью, мобильным интернетом, некоторые пакеты — с услугами роуминга.

Как уточнили в «Укрзализныце», до настоящего времени в течение более пяти лет основным ее партнером по предоставлению услуг мобильной связи был оператор мобильной связи «Киевстар».

«Сотрудники «Укрзализныци» могут при желании оставить себе имеющиеся у них sim-карты «Киевстара», оплачивая их за свой счет», — сообщили в пресс-службе УЗ.