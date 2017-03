Сегодня 15 марта 2017 года, 16:35

LPh&M Forum: начала работу четвертая сессия «Защита интеллектуальной собственности в области фармации»

Начала работу четвертая сессия Legal Pharma & Medicine Forum «Защита интеллектуальной собственности в области фармации». Модератором сессии выступает советник ППФ «Пахаренко и Партнеры», к.х.н. Николай Ковиня. «Фармацевтика непростая область, синергизм интеллектуальной собственности и фармацевтики делает эту отрасль еще более сложной и интересной», - отметил г-н Ковиня.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Валентин Палий остановился на судебной защите прав интеллектуальной собственности в сфере фармации. По его словам, как правило судебные споры в этой сферы направлены на защиту прав собственника патента, или собственника свидетельства на знак для товаров и услуг. По словам судьи, нередко поступают иски с требованием о признании незаконным приказа Министерством охраны здоровья о регистрации или перерегистрации лекарственных средств, судам приходиться решать – подведомственный ли соответствующий спор хозяйственному суду. По словам г-на Палия, при условии правильного выбора истцом способа защиты нарушенных права и надлежащих доказательств, решения суда было прогнозированным.

В свою очередь, партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и разрешения споров ЮФ Aequo Александр Мамуня рассказал о патентных правах на лекарственные средства: генерики vs. оригинаторы. По его словам фармация - это инновации, поэтому патенты на объекты фармации позволяют «выжать» из рынка максимум. Г-н Мамуня остановился на иллюстративных делах 2-3 летней давности по противостоянию генериков и оригинаторов. Компания производитель генериков BC Pharma B.V. добилась отмены патента компании Bayer. В этом деле суд исходил из того, что новизна была раскрыта не в документах, а через непосредственное использование (клинические испытания). Другой пример – дело Synthon vs. Yeda (спор касался продления патента компании-оригинатора Yeda). Также он привел в пример дело Всеукраинской сети ЛЖВ vs. Abbvie. «Рынок меняется и ординаторам следует следить за изменениями, ведь патенты еще не значит монополия», - подчеркнул г-н Мамуня.

Ранее в рамках Legal Pharma & Medicine Forum президент Украино-немецкой медицинской ассоциации, главный врач клиники «Педиатр Плюс», кандидат медицинских наук Андрей Пеньков провел мастер-класс на тему «Развитие мозга: как это влияет на дальнейшую жизнь человека».