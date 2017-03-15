Сегодня 15 марта 2017 года, 16:35

Укрэнерго и Укргаздобыча будут продавать непрофильные активы через ProZorro.Продажи

ПАО «Укргаздобыча» и ГП «НЭК «Укрэнерго» подписали с «ProZorro.Продажи» меморандум о сотрудничестве в новом совместном проекте Министерства экономического развития и торговли Украины, Фонда государственного имущества и Transparency International Украина, который распространяется на различные сегменты сферы продаж государственной собственности.

Через электронную систему «ProZorro.Продажи» в рамках пилотного проекта государственные предприятия смогут выставить на продажу свое имущество, в частности, непрофильные активы. Впоследствии, ожидается, что электронная система позволит реализовывать через прозрачные аукционы так называемые объекты малой приватизации, в частности здания, целостные имущественные комплексы и тому подобное.

Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов рассказывает: «Благодаря высокой эффективности системы с февраля все активы неплатежеспособных банков выставляются на продажу исключительно через Prozorro.Продажи. Мы хотим и дальше масштабировать этот опыт на сферу управления государственной собственностью. Сегодня мы часто сталкиваемся с неадекватной оценкой государственного имущества, которое не продается, или, наоборот, достается за бесценок инсайдерам. Прозрачные аукционы позволят устранить эту проблему, продавать активы по рыночной цене с пользой для государства в целом и конкретного госпредприятия отдельно».

Андрей Токарь, директор по материально-техническому обеспечению ОАО «Укргаздобыча» рассказывает, что сегодня госпредприятие уже готово выставить на продажу металлолом черных и цветных металлов, отработанные аккумуляторные батареи, масла и т.

«Наши лоты измеряются тысячами тонн, общая стоимость активов для продажи около 500 млн грн. Надеемся, благодаря конкуренции и прозрачной системе увеличить поступления, благодаря эффективному инструменту реализации и расширению ассортимента», - комментирует Андрей Токарь.

Гордиенко Игорь, и.о. заместителя директора по инвестиционному планированию и закупкам ГП НЭК «Укрэнерго» в свою очередь объясняет: «Мы сами инициировали подписание меморандума о сотрудничестве с ProZorro.Продажи. Уже есть несколько лотов металлолома на сумму более 20 млн грн. За год планируем продать на 100 млн грн. Ожидаем от сотрудничества высоких цен и высокой конкуренции».