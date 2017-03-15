LPh&M Forum: П.Харчик поделился опытом построения национального производства медицинских изделий

«Как построить национальное производство медицинских изделий в нынешних регуляторных условиях» – об этом участникам Legal Pharma & Medicine Forum рассказал Павел Харчик, директор ООО «КАЛИНА МЕДИЦИНСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ». Первым пунктом он назвал желание и настойчивость, а также наличие команды единомышленников. Следующий пункт – наличие помещения, соответствующего установленным требованиям. Далее необходимо пройти легализацию, внедрить систему управления качеством. Одной из самых больших проблем в производстве медизделий г-н Харчик назвал кадры – «найти специалистов нужной квалификации достаточно сложно». Сложности также возникают с выходом на рынок, оборотными средствами, НДС. А в завершение своего выступления Павел Харчик обратил внимание на острую необходимость стабилизации подходов регуляторов.
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