Сегодня 15 марта 2017 года, 16:35

Суд в Молдове продлил арест судьи Чауса, подозреваемого во взяточнике, - САП

Суд в Молдове продлил еще на 10 суток арест судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, который в Украине подозревается во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

«Вчера суд Молдовы продлил еще на 10 суток арест судьи Чауса по обстоятельствам, по которые он был задержан правоохранителями Молдовы», - отметили в САП.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Н.Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долларов США за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховный Совет дал согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Н.Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. 28 февраля 2017 года Чауса задержали в Молдове. 2 марта суд в Кишиневе арестовал его на 15 суток за незаконное пересечение молдовской границы.