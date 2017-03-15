Сегодня 15 марта 2017 года, 16:35

Президент анонсировал новый закон по Донбассу

Президент Петр Порошенко предложил подготовить, рассмотреть и принять закон о восстановлении территориальной целостности Украины, который бы соответствовал национальным интересам государства. Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства подчеркнул недопустимость создания волны неуправляемости и анархии, к которой подталкивают отдельные политические силы, и которая вполне вписывается в российскую стратегию дискредитации Украины.

«Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставила себе цель избавиться от части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях.

«Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы. Подобный закон разрушит минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся наедине с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий», - подчеркнул П.Порошенко.