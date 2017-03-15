Сегодня 15 марта 2017 года, 15:04

С целью отбора новых кандидатур в вопросе избрания двоих членов ВСП съездом судей был оглашен перерыв

Главный судейский форум продолжил свою работу после обеденного перерыва. Делегаты съезда судей поставили на паузу решение вопроса относительно заполнения двух вакансий по своей квоте в составе Высшего совета правосудия (ВСП), поскольку по результатам повторного тайного голосования не удалось определить одного победителя от административных судов и одного победителя — от общих. Следовательно, нужно будет провести новый отбор кандидатур в состав ВСП, а для этого понадобится не менее чем 45 дней.