Главный судейский форум продолжил свою работу после обеденного перерыва. Делегаты съезда судей поставили на паузу решение вопроса относительно заполнения двух вакансий по своей квоте в составе Высшего совета правосудия (ВСП), поскольку по результатам повторного тайного голосования не удалось определить одного победителя от административных судов и одного победителя — от общих. Следовательно, нужно будет провести новый отбор кандидатур в состав ВСП, а для этого понадобится не менее чем 45 дней.
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
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