Сегодня 15 марта 2017 года, 15:04

Недобор в Национальную полицию составляет 20%

Недобор сотрудников в Национальную полицию Украины на сегодня составляет 20%. Об этом в интервью заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

«У нас катастрофически не хватает кадров — 20% недостаток. Каждый пятый сотрудник отсутствует на рабочем месте. В Николаевской области 40% следователей отсутствуют на должностях. Фактически вместе с отпусками, больничными, прогулами нет половины», — отметил С.Князев.

По его словам, до конца года планируется на 60% сократить некомплект полиции в 20 тыс. сотрудников.

«Очень низкая физическая подготовка у кандидатов. Мы занизили тесты на физкультуру уже до нуля. Надо только добежать до финиша — и не добегают», — добавил С.Князев.

Ранее сообщалось, что некомплект столичной полиции составляет 20%.