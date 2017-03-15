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LPh&M Forum: участники говорили о практике заключения и выполнения договоров медицинского страхования

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

О практике заключения и выполнения договоров медицинского страхования в рамках Legal Pharma & Medicine Forum рассказала Дарья Рогова, эксперт страхового рынка Украины. По ее словам, сегодня в топ страховых компаний входят компании с иностранным капиталом. «Такая высокая конкуренция не позволит небольшим компаниям с украинским капиталом приблизиться к лидерам рынка», - рассказала эксперт.

Среди основных критериев выбора страховщика г-жа Рогова назвала финансовые показатели (финансовая стабильность и наличие денежных средств на счетах), опыт работы в ДМС, качество сервиса и пр.

«Первые шаги внедрения медицинского страхования на региональном уровне» - тема доклада Виктории Багдасарян, менеджера Американского медицинского центра. В частности, в докладе речь шла о страховании в государственном секторе на примере г.Одесы.

Завершающим докладом сессии, посвященной страховой медицине стал доклад Алексея Шершнева, генерального директора медицинской копании Ilaya. Собственно он рассказал о плане подготовки для клиник и врачей, напомнив участникам, что все заинтересованы в стабильности и прибыльности рынка.

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