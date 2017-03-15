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Уже в этом году выведение новых товаров медназначения на рынок будет происходить только по итогам оценки их соответствия техническим регламентам,- LPh&M Forum

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Дарья Бондаренко, исполнительный директор, CEO Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий» свое выступление на Legal Pharma & Medicine Forum посвятила анализу проблем технического регулирования и таможенного оформления медицинских изделий, отметив, в частности, что уже в этом году выведение новых товаров на рынок будет происходить только по итогам оценки их соответствия техническим регламентам. Соответствующие регламенты разработаны на основе директив ЕС. При этом некоторые новые технические регламенты создают препятствия для операторов рынка, более того отсутствуют методические рекомендации по их внедрению.

Подробней об оценке соответствия рассказала Татьяна Пазерская, директор Improve Medical. Она говорила об опыте признании результатов оценки соответствия и сделала обзор возможных вариантов получения такой оценки. А также рассказала о сложностях, с которыми могут столкнуться производители и импортеры товаров медицинского назначения.

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