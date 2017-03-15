Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2017 года, 15:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

LPh&M Forum: эксперты обсудили перспективы сотрудничества страховых компаний и больниц

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Страховая медицина» - тематика второй параллельной сессии Legal Pharma & Medicine Forum. Модератор сессии Александр Пшенишнюк, руководитель направления Pharmaceuticas & Health Care АО Pwc Legal, открывая сессию отметил, что страховая медицина очень перспективное направление, но с учетом недопонимания и отсутствия точек соприкосновения государства и бизнеса явление это пока не очень очевидное.

Нинель Кадырова, советник по финансированию здравоохранения Министерства здравоохранения Украины, USAID, рассказала о видах добровольного частного страхования и механизмах их действия в разных странах. Кроме того, эксперт озвучила официальную статистику по оплате услуг населением. Так, граждане готовы оплачивать услуги на амбулаторном уровне (50%), за услуги врача 70%, и более 53% за услуги при долгосрочном пребывании в больнице.

О перспективах сотрудничества страховых компаний и больниц рассказала Елена Хитрова, ассоциированный партнер, руководитель практики «Медицина и фармация» ЮФ ILF. «Основной игрок рынка это больницы. Основная идея реформы не просто дотировать больницы, а закупать у них услуги», - отметила эксперт.

Кроме того г-жа Хитрова напомнила, что перевод больниц из государственных учреждений в коммунальные предприятия предоставит им большую свободу и больше возможностей, в том числе для привлечения инвестиций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • aequo
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом