LPh&M Forum: эксперты обсудили перспективы сотрудничества страховых компаний и больниц

«Страховая медицина» - тематика второй параллельной сессии Legal Pharma & Medicine Forum. Модератор сессии Александр Пшенишнюк, руководитель направления Pharmaceuticas & Health Care АО Pwc Legal, открывая сессию отметил, что страховая медицина очень перспективное направление, но с учетом недопонимания и отсутствия точек соприкосновения государства и бизнеса явление это пока не очень очевидное.
Нинель Кадырова, советник по финансированию здравоохранения Министерства здравоохранения Украины, USAID, рассказала о видах добровольного частного страхования и механизмах их действия в разных странах. Кроме того, эксперт озвучила официальную статистику по оплате услуг населением. Так, граждане готовы оплачивать услуги на амбулаторном уровне (50%), за услуги врача 70%, и более 53% за услуги при долгосрочном пребывании в больнице.
О перспективах сотрудничества страховых компаний и больниц рассказала Елена Хитрова, ассоциированный партнер, руководитель практики «Медицина и фармация» ЮФ ILF. «Основной игрок рынка это больницы. Основная идея реформы не просто дотировать больницы, а закупать у них услуги», - отметила эксперт.
Кроме того г-жа Хитрова напомнила, что перевод больниц из государственных учреждений в коммунальные предприятия предоставит им большую свободу и больше возможностей, в том числе для привлечения инвестиций.
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