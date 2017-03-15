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Участники LPh&M Forum ознакомились с состоянием конкуренции на фармрынке

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Legal Pharma & Medicine Forum продолжает работу. В продолжение дискуссии о реформировании системы закупок лекарственных средств, участники Форума сосредоточились на ситуации на рынке товаров медицинского назначения. Модерировала сессию Галина Загороднюк, партнер МЮФ DLA Piper Украина.

Начало обсуждению положило выступление Анастасии Усовой, советника ЮФ Redcliffe Partners. Она говорила об антиконкурентных рисках маркетинга в фармацевтике, в том числе, рисках связанных с предоставлением разнообразных бонусов и скидок. В числе скидок, содержащих антиконкурентные риски, докладчик, в частности, выделила скидки за эксклюзивность и лояльность. Г-жа Усова рассказала о европейском опыте оценки последствий предоставления скидок на состояние конкуренции на рынке. А компаниям докладчик посоветовала постоянно вести мониторинг своих долей на рынке и избегать скидок (в т.ч. в завуалированной форме) которые могут трактоваться как антиконкурентные, акцентировав при этом внимание, что дополнительные возможности обоснования предоставляет использование инструментов экономического анализа, как это предусмотрено в Директиве ЕС.

Анализу практики украинского регулятора – АМКУ – в делах по фармрынку было посвящено выступление Леонида Чернявского, руководителя юридического департамента Sanofi-Aventis Ukraine. Он, в частности, подверг критике подход АМКУ при определении границ рынка (ведомство выбрало слишком узкий подход), методологии экономического анализа, а также сравнении уровня цен. Исходя из озвученных спорных вопросов г-н Чернявский не считает возможным говорить, что АМКУ в полной мере выяснил все обстоятельства ситуации на фармрынке, что, вероятно, будет положено в основу исков по обжалованию соответствующего решения АМКУ.

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