Председатель ВККС Сергей Козьяков озвучил планы работы комиссии

Выступая перед делегатами внеочередного XIV Съезда судей Украины Сергей Козьяков отметил, что квалификационное оценивание судей комиссия проведет до конца сентября текущего года. По его словам, комиссия продолжит работу в этом направлении после оглашения результатов рейтинга в Верховный Суд предположительно в период 15-20 мая.
Также в этом году будет объявлен добор на должности судей. Его планируется огласить до конца марта с.г. на 700 вакантных должностей: 350 претендентов являющиеся помощниками судей и 250 юристов.
Также докладчик отметил, что ВККС уже начала процесс откомандирования судей в суды имеющие кадровые проблемы. Что касается, назначения судей, у которых закончился пятилетний срок, то Сергей Козьяков заверил делегатов Съезда, что ВККС в кратчайшие сроки направит в ВСП досье на этих судей.
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