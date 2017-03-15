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Председатель ВККС Сергей Козьяков озвучил планы работы комиссии

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Выступая перед делегатами внеочередного XIV Съезда судей Украины Сергей Козьяков отметил, что квалификационное оценивание судей комиссия проведет до конца сентября текущего года. По его словам, комиссия продолжит работу в этом направлении после оглашения результатов рейтинга в Верховный Суд предположительно в период 15-20 мая.

Также в этом году будет объявлен добор на должности судей. Его планируется огласить до конца марта с.г. на 700 вакантных должностей: 350 претендентов являющиеся помощниками судей и 250 юристов.

Также докладчик отметил, что ВККС уже начала процесс откомандирования судей в суды имеющие кадровые проблемы. Что касается, назначения судей, у которых закончился пятилетний срок, то Сергей Козьяков заверил делегатов Съезда, что ВККС в кратчайшие сроки направит в ВСП досье на этих судей.

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