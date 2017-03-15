Сегодня 15 марта 2017 года, 15:04

Игорь Артеменко и Андрей Овсиенко избраны членами ВСП

Оглашены результаты повторного тайного голосования за избрание членов Высшего совета правосудия.

Результаты голосования по претендентам от общих судов такие:

Игорь Артеменко - 211 голосов;

Сергей Гирич - 146 голосов;

Валентина Курыло - 64 голоса;

Андрей Овсиенко - 168 голосов;

Андрей Солодков - 104 голоса;

Лариса Швецова - 127 голосов.

Результаты голосования по претендентам от административных судов следующие:

Татьяна Стрелец - 149 голосов.

Михаил Цуркан - 138 голосов.

Таким образом делегаты главного судейского форума сумели избрать только двоих из необходимых четырех членов ВСП. Победителями повторного голосования были признаны двое представителей общих судов, набравших необходимое большинство голосов делегатов (минимальный уровень поддержки, напомним, исчислялся 162 голосами) — Игорь Артеменко и Андрей Овсиенко. Голоса участников съезда судей за двоих представителей от административной юрисдикции рассеялись: никто из двоих претендентов не получил необходимого уровня поддержки.

После этого все избранные члены ВСП — Николай Худык, Виктор Шапран, Игорь Артеменко и Андрей Овсиенко приняли присягу членов ВСП.

Также перед участниками наивысшего органа судейского самоуправления выступила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова, которая обратила внимание на то, что избранных еще вчера по результатам первого тура голосования двоих членов ВСП (г-на Худыка и г-на Шапрана) нужно было привести к присяге «неотложно», как того требует Закон Украины «О Высшем совете правосудия» (часть 2 статьи 19). Но поскольку этот церемониал не был соблюден немедленно, в будущем могут возникнуть сомнения в легитимности избрания указанных членов ВСП, ввиду процедурного нарушения.

Сейчас в работе съезда судей оглашен перерыв. После обеда делегатам предстоит решить, могут ли они сегодня заполнить недостающие две вакансии в составе ВСП по квоте съезда судей, проведя еще одно тайное голосование.