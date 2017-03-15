Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

В Киеве проходит VI Всеукраинский Форум ААУ по гражданскому праву и процессу «Киевская весна»

Первая сессия VI Всеукраинского Форума ААУ по гражданскому праву и процессу «Киевская весна», который проходит сегодня в Киеве, была посвящена обсуждению реформ и связанных с ними новых возможностей для адвокатов. Так, о реформах в сфере юстиции рассказал замминистра юстиции Гия Гецадзе, отметив, что приоритетами для Минюста являются перевод услуг в онлайн-формат, борьба с коррупцией, уменьшение чрезмерных ограничений со стороны государства с целью дать «больше кислорода для бизнеса».

Новации в гражданском процессе, которые ожидаются благодаря изменениям в процессуальные кодексы, осветил координатор Рабочей группы по реформированию процессуального законодательства Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины Виктор Короленко. По его словам, изменения позволят эффективнее защищать права во время решения споров, а профессия адвоката приобретет новую динамику, что потребует от адвокатов большего профессионализма. Проекты кодексов - это процессуальная революция, «попытка создать новый процесс на основе технологий современности», отметил в рамках своего доклада об электронном суде Алексей Бринцев, зампредседателя Хозяйственного суда Харьковской области. Цель электронного суда - повышение эффективности и качества правосудия. В частности, проекты предполагают общение с судами через официальные электронные адреса, это сэкономит «грандиозные средства» на почтовую пересылку. Ну а в перспективе, прогнозирует г-н Бринцев, судьи станут «виртуальными» и анонимными.

Обратить особое внимание на процессуальную реформу просит юристов народный депутат Украины Руслан Сидорович, отмечая, что «это не изменения, это абсолютно полностью новые документы». Депутат рассказал, что поскольку «все мы объективно страдаем от неодинаковости судебной практики», на вчерашнем заседании Совета по судебной реформе решено, что все решения судов третьей инстанции не будут учитываться после создания нового Верховного Суда, то есть произойдет полное обнуление, и председатели специализированных судов относятся к этому с пониманием. Также г-н Сидорович прогнозирует принятие на следующей неделе Закона о КСУ.

Глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега сообщил, что разрабатывается проект новых правил проведения проверок в связи с обновлением законодательства. В частности, контроль разделится на инспекционные посещения и невыездное инспектирование. «Гоструда никоим образом не выступает как карательный орган», - убеждает г-н Чернега, и обещает использовать свой адвокатский опыт для учета позиции бизнеса, с целью создать четкие и прозрачные правила проверок. А доклад адвоката, исполнительного партнера Lavrynovych&Partners Law firm Станислава Скрипника касался перспектив использования адвокатами медиации. Сейчас медиацию воспринимают как что-то несерьезное, поэтому те адвокаты, которые пропагандируют идеи медиации, - словно миссионеры, несущие свет просвещения туземцам, считает г-н Скрипник. Также важно понимать, что не каждое посредничество является медиацией. Законопроект о медиации принят за основу, но требует доработки. Медиация - хорошая альтернатива судебному процессу, уверен адвокат.