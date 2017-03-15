НБУ и СБУ в течение суток должны определиться относительно санкций против банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины в течение суток определиться относительно санкций против банков с российским капиталом. Об этом на экстренном заседании СНБО заявил его председатель Александр Турчинов.
«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», - сказал он.
Как сообщалось, ранее глава МВД Арсен Аваков просил НБУ ввести санкции в отношении российского «Сбербанка», обвинив финучреждение в обслуживании клиентов с фейковыми паспортами «ДНР» и «ЛНР» и финансировании терроризма на Донбассе.
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