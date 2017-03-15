Сегодня 15 марта 2017 года, 15:04

НБУ и СБУ в течение суток должны определиться относительно санкций против банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны поручил Национальному банку и Службе безопасности Украины в течение суток определиться относительно санкций против банков с российским капиталом. Об этом на экстренном заседании СНБО заявил его председатель Александр Турчинов.

«Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности относительно введения против них санкций», - сказал он.

Как сообщалось, ранее глава МВД Арсен Аваков просил НБУ ввести санкции в отношении российского «Сбербанка», обвинив финучреждение в обслуживании клиентов с фейковыми паспортами «ДНР» и «ЛНР» и финансировании терроризма на Донбассе.