Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

Увеличение количества судей не поможет решить проблему чрезмерной нагрузки на суды, — Я.Романюк, председатель ВСУ

Перед участниками главного судейского форума выступил Председатель Верховного Суда Украины (ВСУ) Ярослав Романюк, рассказав о состоянии осуществления правосудия в 2016 году. В своем докладе он акцентировал внимание, в частности, на том, что в нынешнем году судебную систему ожидает масштабное обновление всех процессуальных кодексов, обусловленное в первую очередь переходом Украины к трехзвенной судебной системе и трансформацией суда высшего звена, которым станет суд кассационной инстанции — Верховный Суд.

По убеждению г-на Романюка, такие изменения не должны ограничиваться лишь процессуальными правилами деятельности ВС: они должны быть направлены также на решение проблем, с которыми из года в год сталкиваются суды, особенно суды первой инстанции, в процессе осуществления судопроизводства и которые могут и должны быть решены на уровне процессуального закона. «Речь идет о чрезмерном количестве дел и материалов, поступающих на рассмотрение в суды. Не буду в очередной раз доказывать давно известный факт — судебная система Украины годами работает в условиях хронической чрезмерной рабочей нагрузки на судей. Более того, систематически мы наблюдаем «всплески» нагрузки, когда количество дел в судах возрастает в разы. Особенно это характерно для дел административной юрисдикции, так называемых социальных споров», — пояснил Председатель ВСУ.

Но увеличение количества судей, по убеждению г-на Романюка, в этом случае — не выход. По его словам, согласно последнему отчету Европейской комиссии по эффективности правосудия, обнародованном в конце прошлого года, среднеевропейский показатель количества судей на 100 тыс. населения — 21. И показатель Украины почти соответствует ему: он составляет 19 судей. В то же время, как отмечалось, большие показатели и соответственно большее количество судей имеют, как правило, государства – выходцы из постсоветского пространства или государства так называемой молодой демократии (например, Польша - 26, Венгрия, Чехия - 29, Болгария - 31, Сербия - 38, Словения - 45). При этом у европейских государств «старой демократии» эти показатели значительно ниже (например, Бельгия и Нидерланды - 14, Швеция и Испания - 12, Италия и Норвегия - 11, Франция - 10, Дания - 6). «Украина движется в направлении развитых демократий, а потому идти по пути регресса и увеличивать количество судей для решения вопроса чрезмерной рабочей нагрузки на суды нам не следует. Вместо этого мы должны найти пути уменьшения количества заявлений, поступающих в суды», — выразил убеждение Ярослав Романюк.