Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

СНБО временно прекратит перемещение грузов через линию разграничения с неподконтрольных территорий

Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения с неподконтрольных территорий с 13:00 среды. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, до первого часа дня сегодня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения», - сказал А.Турчинов.

Он также заверил, что правоохранители обеспечат порядок и не допустят никаких провокаций в зоне антитеррористической операции, которые бы вредили безопасности страны.

По его словам, Кабинету Министров поручено безотлагательно разработать и ввести план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

Также МВД, Нацполиции, Национальной гвардии и СБУ поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

А.Турчинов также отметил, что руководство Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях должно принять исчерпывающие меры по нейтрализации возможных вооруженных провокаций.