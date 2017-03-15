Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

LPh&M Forum: Иностранные производители лекарственных средств не выдерживают ценовой конкуренции, – И.Кириченко, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Ирина Кириченко, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры», рассказала участникам Legal Pharma & Medicine Forum о новеллах правового регулирования оборота лекарственных средств, сосредоточившись, среди прочего, на нюансах регистрации, ценообразования и лицензирования. Она проанализировала как, с экономической точки зрения, ограничивая затраты на здравоохранение, обеспечить доступность лекарств, как работает система государственного регулирования цен на лекарства и какие сложности возникают на практике при расчете предельных оптово-отпускных цен, рассчитанных как референтные. Г-жа Кириченко также детально остановилась на особенностях упрощенной регистрации лекарственных средств, отметив необходимость ее реформирования относительно лекарственных средств, зарегистрированных не в странах ЕС, и приведения ее к европейским стандартам.

Павел Беспалов, начальник юридического отдела и отдела корпоративной этики СНГ и Румынии Dr. Reddy's Laboratories в завершение сессии о закупках лекарственных средств рассказал о специфике

комплаенса в фармацевтических компаниях, обратив внимание участников Форума, о чем важно помнить в 2017 году. Он подчеркнул, что именно внедрения системы корпоративного комплаенса позволяет компаниям, участвующих в госзакупках, предотвратить риски привлечения их к ответственности.