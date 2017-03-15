Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

LPh&M Forum: В регионы поставлено лишь 9% лекарств, - О.Богомолец рассказала о целях и первых итогах реформы системы госзакупок лекарственных препаратов

Ольга Богомолец, председатель Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения в рамках своего выступления на Legal Pharma & Medicine Forum сосредоточилась на реформировании системы госзакупок лекарственных препаратов для Украины. Она рассказала какие цели преследовались при принятии закона о международных закупках и каковы первые итоги его действия. Среди проблемных вопросов, народный депутат отметила отсутствие необходимых подзаконных актов, неурегулированность сроков поставки. Большой проблемой г-жа Богомолец назвала поставки части лекарств с ограниченным сроком действия.

«В договорах подписанных МОЗ, по моему мнению отсутствуют положения о сроках поставок и сроках действия препаратов», - отметила докладчик. Она акцентировала внимание, что сейчас парламент лишен функции контроля за международными закупками, а принятый закон в большей мере направлен на защиту интересов международных организаций.

Г-жа Богомолец также рассказала о предложениях по внесению изменений в закон о международных закупках. Среди прочего предлагается расширить перечень международных организаций, которые могут участвовать в закупках лекарственных средств для Украины. «Закон действует, но у меня нет уверенности что он действует правильно», - резюмировала Ольга Богомолец, подчеркнув, что необходимо исправлять допущенные ошибки.