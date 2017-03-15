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LPh&M Forum: эксперты обсуждают особенности обжалования госзакупок в сфере здравоохранения

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Legal Pharma & Medicine Forum продолжает работу. «Вопросы закупок находятся на стыке медицины и антимонопольного права» отметила партнер АО Arzinger Лана Синичкина, модератор, открывая работу профильной сессии, посвященной закупкам в сфере здравоохранения. В обсуждении приняли участие Сергей Шершун, советник МЮФ Integrites, Ирина Кириченко, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» и Павел Беспалов, начальник юридического отдела и отдела корпоративной этики СНГ и Румынии Dr. Reddy's Laboratories.

Г-жа Синичкина сделала обзор изменений в сфере госзакупок лекарственных препаратов на Украине, которые уже реализованы либо планируются в ближайшие годы, рассказав, в частности, о работе МОЗ Украины в этом направлении.

Сергей Шершун в свою очередь сосредоточился на вопросах обжалования госзакупок, как части контроля. Говоря о возможных моделях контроля, докладчик выделил контроль со стороны правоохранительных органов, судебных контроль, а также исполнение контрольных функций независимым органом обжалования – на Украине эта функция возложена на Антимонопольный комитет Украины. По мнению г-на Шершуна, несмотря на то, что подобная функция в целом не свойственна конкурентному ведомству, АМКУ достаточно успешно работает в этой сфере. Он также сделал обзор особенностей закупок лекарственных средств и специфики обжалования соответствующих процедур. советник МЮФ Integrites обратил внимание на необходимость надлежащего обоснования жалоб, отметив при этом что трендом последнего времени как раз можно назвать подачу de facto необоснованных жалоб.

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