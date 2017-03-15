Сегодня 15 марта 2017 года, 12:02

Общество должно понимать, что давление на судью является проявлением влияния на справедливое и законное решение, - В.Симоненко

Общественность уже понимает, что какое-либо влияние на суд одной стороной судебного спора, ставит в неравные условие другую сторону. Об этом заявила председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко на Съезде, говоря о состоянии независимости судебной власти.

«Общество должно понимать, что давление на судью является проявлением влияния на справедливое и законное решение», - подчеркнула Валентина Симоненко.

Также она отметила, что правосудие возможно лишь тогда, когда судья не боится принимать решение, когда он не находится под давлением и имеет возможность оценивать все доказательства, а общественность и СМИ не дают такую оценку за судью, наперед формируя определенное мнение еще до момента принятия судьей решения.