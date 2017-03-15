Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В правительстве опровергли введение нового пенсионного налога

15 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Вице-премьер Павел Розенко опроверг слухи о том, что Украина будет вводить новый налог в рамках введения накопительной пенсионной системы. Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

«Введение накопительной системы не предусматривает налоговой нагрузки ни на сотрудника, ни на работодателя. Это не дополнительный налог», – заявил министр.

По его словам, пенсионные взносы будут отчисляться с налога на доходы физических лиц. «В рамках реформирования налога на доходы физических лиц, который в прошлом году был увеличен с 15% до 18%, можно выделить персонифицированный накопительный взнос», – сказал П.Розенко.

Эксперт группы «Пенсионная реформа» Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в свою очередь отметила, что это потребует поиска компенсаторов для государственного бюджета.

По ее мнению, это в первую очередь приватизация и легализация теневого и незаконного бизнеса.

«Можно предложить несколько таких компенсаторов. Они лежат не только в наведении порядка и модернизации первого уровня… Это может быть и приватизация, и даже такие вещи, которые для нашего общества являются провокационными. Это легализация тех видов бизнеса, которые сейчас работают абсолютно «в черную». Общество, кажется, дозрело, ведь есть уже и манифестации бизнеса проституток, которые приходят к Кабинету министров. Они тоже, когда стареют, приходят в Пенсионный фонд за своими пенсиями», – сказа Г.Третьякова.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом