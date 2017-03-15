Сегодня 15 марта 2017 года, 13:33

В правительстве опровергли введение нового пенсионного налога

Вице-премьер Павел Розенко опроверг слухи о том, что Украина будет вводить новый налог в рамках введения накопительной пенсионной системы. Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

«Введение накопительной системы не предусматривает налоговой нагрузки ни на сотрудника, ни на работодателя. Это не дополнительный налог», – заявил министр.

По его словам, пенсионные взносы будут отчисляться с налога на доходы физических лиц. «В рамках реформирования налога на доходы физических лиц, который в прошлом году был увеличен с 15% до 18%, можно выделить персонифицированный накопительный взнос», – сказал П.Розенко.

Эксперт группы «Пенсионная реформа» Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова в свою очередь отметила, что это потребует поиска компенсаторов для государственного бюджета.

По ее мнению, это в первую очередь приватизация и легализация теневого и незаконного бизнеса.

«Можно предложить несколько таких компенсаторов. Они лежат не только в наведении порядка и модернизации первого уровня… Это может быть и приватизация, и даже такие вещи, которые для нашего общества являются провокационными. Это легализация тех видов бизнеса, которые сейчас работают абсолютно «в черную». Общество, кажется, дозрело, ведь есть уже и манифестации бизнеса проституток, которые приходят к Кабинету министров. Они тоже, когда стареют, приходят в Пенсионный фонд за своими пенсиями», – сказа Г.Третьякова.