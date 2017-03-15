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LP&M Forum: Все зависит от уровня менеджмента в организации здравоохранения - Н.Кадырова, советник по финансированию здравоохранения

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Все зависит от уровня менеджмента в организации здравоохранения. Такую уверенность высказала Нинель Кадырова, советник по финансированию здравоохранения Министерства здравоохранения Украины, USAID на первой панельной дискуссии Legal Pharma & Medicine Forum. Также она рассказала о реформе здравоохранения в центральных азиатских странах. Собственно первые шаги по внедрению обязательного медицинского страхования были сделаны в середине девяностых годов. Тем не менее, в последующем некоторые страны отказались от таких шагов.

Более подробно рассказывая об опыте Казахстана эксперт сообщила, что новый закон был принят лишь в прошлом году, но механизм еще полностью не запущен. «С 2008 года была проведена огромная работа не только в законодательном поле, но и по подготовке почвы для внедрения новых механизмов», - пояснила спикер.

Кроме того г-жа Кадырова заверила, что открытие рынка, доступ к частным услугам и соответственно создание конкуренции позволит привлечь иностранные инвестиции.

Такого же мнения придерживается и Бенедикт Германн, первый секретарь представительства ЕС на Украине. В частности он отметил, что здоровая конкуренция позволит добиться качества предоставляемых услуг.

В свою очередь, Дмитрий Луфер, операционный директор клиники INTO-SANA, сообщил, что потенциальный инвестор как из Германии, Польши и Турции уже прощупывает рынок. Но он ожидает доступа на рынок и стабильности.

О системе здравоохранения в Словакии рассказал Константин Буяло, партнер ОО Officium, международный адвокат в Словацкой Республики. Собственно там уже существует классическая европейская модель, несмотря на небольшие пережитки постсоветского прошлого.

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