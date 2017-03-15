Парламент принял законопроект об объединении общин, расположенных на границах регионов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о принятии в парламенте важнейшего законопроекта, который регламентирует работу объединенных общин, расположенных на границах регионов.
«Важный прорыв для децентрализации на Украине! Верховный Совет принял в целом законопроект об особенностях добровольного объединения территориальных общин, расположенных на территориях сопредельных районов, - сообщил В.Гройсман. - Теперь ЦИК получит основания для назначения первых местных выборов в более чем 30 объединенных общинах, которые ждут этого больше года. Также этот законопроект позволит закончить процесс объединения еще десяткам общин, созданных на границах районов. Приветствую это решение и благодарю всех, кто голосовал за него».
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