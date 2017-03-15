Минфин отрицает участие в международных судах Приватбанка против России

Министерство финансов отрицает участие в международных судебных делах, инициированных Приватбанком (Днипро) против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении министерства.
«В последнее время в некоторых СМИ публикуется неправдивая информация со ссылкой на слова министра финансов Александра Данилюка относительно активного привлечения Украины к международным судебным делам, инициированным ПАО КБ "Приватбанк" против РФ относительно возмещения убытков от потерь банковского бизнеса и активов вследствие незаконной аннексии Крыма», - говорится в нем.
Отмечается, что данная информация не соответствует действительности.
Украина не берет участия в деле по иску Приватбанка и ООО «Финансовая компания «Финилон» против РФ. Иск был инициирован в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли относительно нарушения их прав.
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