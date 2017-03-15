Делегаты съезда судей определились с кандидатами в члены ВСП для повторного голосования

XIV внеочередной съезд судей продолжил свою работу. По состоянию на 10.00 зарегистрировалось 294 делегата. Участники главного судейского форума приняли решение включить в бюллетень для тайного повторного голосования кандидатов, набравших по результатам первого тура голосования наибольшее количество голосов по сравнению с другими претендентами по принципу «двое на одну вакансию».
От общих судов на 3 вакансии в ВСП будут претендовать 6 кандидатов: Игорь Артеменко, Сергей Гирич, Валентина Курило, Андрей Солодков, Лариса Швецова, Андрей Овсиенко. На одну вакансию по квоте административных судов будет двое претендентов— Татьяна Стрелец и Михаил Цуркан.
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