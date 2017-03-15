Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2017 года, 10:31

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Делегаты съезда судей определились с кандидатами в члены ВСП для повторного голосования

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

XIV внеочередной съезд судей продолжил свою работу. По состоянию на 10.00 зарегистрировалось 294 делегата. Участники главного судейского форума приняли решение включить в бюллетень для тайного повторного голосования кандидатов, набравших по результатам первого тура голосования наибольшее количество голосов по сравнению с другими претендентами по принципу «двое на одну вакансию».

От общих судов на 3 вакансии в ВСП будут претендовать 6 кандидатов: Игорь Артеменко, Сергей Гирич, Валентина Курило, Андрей Солодков, Лариса Швецова, Андрей Овсиенко. На одну вакансию по квоте административных судов будет двое претендентов— Татьяна Стрелец и Михаил Цуркан.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1003) от 14/03/17 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1003)
Государство и юристы

Сетевой бизнес

Отрасли практики

Посторонние предметны

Тема номера:

Сбор лекарственных прав

Частная практика

Взнести ясность

Архив голосованийVox Populi

Юриспруденция — профессия cамая...

скучная

сложная

творческая

ответственная

бесполезная

увлекательная

прибыльная

опасная

ничего из вышеперечисленного

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
  • aequo
Пресс-релизы

МКАС при ТПП Украины совместно с ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» соберут международных арбитров в Киеве

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации  «Предприниматель года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом