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LP&M Forum: У нас нет механизма реализации государственной гарантии предоставления медицинских услуг, - П.Ковтонюк, замминистра здравоохранения

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Открывая Legal Pharma & Medicine Forum Татьяна Гавриш, управляющий партнер ILF, координатор Харьковской экспертной группы поддержки медицинской реформы, отметила, что сегодня медицинская реформа является одной из самых востребованных. «Реформу должны реализовывать не только врачи, но и юристы, финансисты и экономисты», - уверена модератор первой панельной дискуссии форума, посвященной векторам реформы системы здравоохранения.

Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины, пояснил участникам, что концепция реформы состоит из двух основных аспектов. Первый - финансовый, который предусматривает переход медицинских учреждений к сфере хозяйственных правоотношений. Второй аспект - создание правового и экономического механизма государственных гарантий бесплатного представления медицинских услуг.

В свою очередь Татьяна Гавриш предположила, что реализация реформы позволит привлечь инвестиции в систему здравоохранения изменив, при этом характер медицинских услуг.

Судья Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, рассказал о границах гарантий государства при представлении бесплатной медицинской помощи. В частности, он пояснил, что существует термин «медицинская помощь» и термин «медицинские услуги», причем последний выходит за рамки медицинской помощи.

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