Сегодня 15 марта 2017 года, 10:31

«Юридической практике» – 22 года!

Сегодня «Юридическая практика» празднует день рождения. В этом году ведущему юридическому изданию Украины исполняется 22 года!

15 марта 1995 года в свет вышел первый номер газеты «Юридическая практика» - флагмана нашего издательства. В честь этого события, ежегодно в середине марта «ЮП» проводит День юридической практики — комплекс мероприятий, в ходе которых можно обсудить с коллегами актуальные вопросы нормотворчества и правоприменения, подискутировать на острые новые и уже давно наболевшие темы, покритиковать законодательство и выработать общие предложения относительно его усовершенствования.

В этом году «День ЮП» совпал с ХIV внеочередным съездом судей Украины, работу которого мы оперативно освещаем на своем сайте.

Кроме того, в эти минуты в Киеве уже проходит один из новых индустриальных форумов газеты «Юридическая практика» - Legal FMCG & Retail Forum – крупнейшее мероприятие, призванное объединить профессионалов фармацевтического, медицинского и юридического бизнеса.

Следите и далее за графиком наших ивентов на сайте и страничке ЮП в фейсбуке, Вас ждем много приятных сюрпризов и замечательных поводов встретиться с коллегами по профессии и потенциальными клиентами на мероприятиях «Юридической практики»!