Сегодня 15 марта 2017 года, 10:31

Эксперты обсудили вопросы выхода украинских товаров на польский рынок

Вчера в Киеве прошла неформальная встреча «Export Talks: Poland», посвященная главным вопросам выхода украинских товаров на польский рынок. Такое мероприятие состоялось в рамках подготовки Украинской торговой миссии в Республике Польша, которая состоится в конце апреля 2017 года. Организатором встречи выступил Офис по продвижению экспорта совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины.

Эксперты рассказали о возможных преимуществах для украинских предпринимателей в результате присоединения к программе COSME, механизмах участия украинского бизнеса в госзакупках Польши, особенностях экспорта Украинской продукции и пр.

Открывая мероприятие, Марьяна Каганяк, руководитель Офиса по продвижению экспорта, пригласила участников присоединиться к делегации.

В свою очередь Владимир Бачинский, советник-посланник Посольства Украины в Республике Польша выступая с приветственным словом по средствам скайп-связи, напомнил, что экспорт находиться исключительно в руках бизнеса. Кроме того он отметил, что с каждым годом на польские рынки выходит малый и средний бизнес. Более того увеличился товарооборот почти на 14% по сравнению с прошлым годом.

Также спикер напомнил, что при выходе на рынок в первую очередь необходимо учитывать его специфику. Среди же существующих механизмов он предложил участие в специализированных выставках - ярмарках. К слову для представителей Украины возможны различные льготы.

Дмитрий Носов, руководитель отдела по исследованиям рынков Офиса, непосредственно остановился на преимуществах соглашения о развитии предпринимательства, подписанным Президентом Украины на прошлой неделе. Речь шла о COSME и базе EEN.

О возможностях для украинского бизнеса, в части доступа к государственным закупкам в рамках соглашения GPA рассказал Тарас Шимко, руководитель направления GPAinUA Офиса. В частности он отметил, что GPA может стать мощным инструментом для открытия новых рынков при этом без открытия представительства и расходов на рекламу. «Украина получила такую возможность благодаря лишь тому, что привела свое законодательство в сфере государственных закупок к международным стандартам», - рассказал он.

В свою очередь Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра EUCON, Президент Ассоциации украинского бизнеса в Польше, напомнил участникам, что изучение иностранного рынка и его специфика - прямая обязанность компании при принятии решении выхода на рынок. В тоже время по-прежнему наибольшей проблемой остается перенос правил ведения бизнеса на Украине на европейский рынок. В частности, по словам эксперта очень часто компании не заключают письменных договоров, что для польского бизнеса, в том числе, является просто не приемлемым.

Кроме того, в украинском бизнесе отсутствует культура привлечения советников и профессиональных переводчиков.

Также эксперт подробно остановился на новых проектах: украинской школе стартапов и бирже украинских студентов.

Подводя итоги встречи, Марьяна Каганяк порекомендовала «выполнять домашнюю работу» в плане изучения специфики ведения бизнеса, поскольку экспортеры не только представляют товар но и представляют Украину в целом.