Счетная комиссия огласила результаты волеизъявления делегатов ХІV внеочередного съезда судей Украины за избрание шесты членов Высшего совета правосудия (ВСП). Участие в тайном голосовании приняли 317 представителей наивысшего органа судейского самоуправления, 313 бюллетеней было признано действительными.
Голоса участников главного судейского форума разделились следующим образом.
Результаты претендентов от общих судов:
• Светлана Акуленко, судья Апелляционного суда Черниговской области, — 22 голоса;
• Григорий Алейников, судья Апелляционного суда Запорожской области в отставке -46 голов;
• Игорь Артеменко, судья Апелляционного суда Одесской области—159 голосов;
• Тарас Багрий, судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, член Совета судей Украины, - 35 голосов;
• Максим Вишняк, судья Каменнобродского районного суда г. Луганска, - 27 голосов;
• Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда г. Львова, - 129 голосов;
• Валентина Курило, судья Апелляционного суда Донецкой области, - 66 голосов;
• Анатолий Лазаренко, судья Летичевского районного суда Хмельницкой области, - 14 голосов;
• Андрей Овсиенко, судья Апелляционного суда Волынской области, - 137 голосов;
• Валентина Орлянская, судья ВССУ, - 40 голосов;
• Елена Сытник, судья ВССУ, - 27 голосов;
• Андрей Солодков, судья ВССУ, - 118 голосов;
• Иван Стан, судья Апелляционного суда Закарпатской области, - 25 голосов;
• Игорь Стельмах, судья Апелляционного суда Львовской области,- 22 голоса;
• Николай Худык, судья Апелляционного суда г. Киева,- 225 голосов;
• Лариса Швецова, судья Апелляционного суда Харьковской области, -107 голосов.
Результаты претендентов от административной юрисдикции:
• Руслан Арсирий, судья Окружной административный суд г. Киева, член Совета судей Украины,- 51 голоса;
• Владимир Мельник, судья Днепропетровского апелляционного административного суда, -20 голосов;
• Татьяна Стрелец, судья ВАСУ, - 74 голоса;
• Михаил Цуркан, судья ВАСУ в отставке,- 107 голосов;
• Татьяна Чумаченко, судья ВАСУ в отставке, - 50;
• Василий Шарапа, судья Ровненского окружного административного суда в отставке, 7 голосов;
Результаты претендентов от хозяйственной юрисдикции:
• Виктор Шапран, судья Киевского апелляционного хозяйственного суда,- 278 голосов;
• Александр Ткаченко – Хозяйственный суд Николаевской области, - 27 голосов.
Таким образом, преодолеть необходимый минимальный барьер поддержки делегатов (он исчислялся 162 голосами) сумели только двое претендентов: от общих судов – Николай Худык, от хозяйственных — Виктор Шапран. Планируются, что присягу членов ВСП они примут завтра утром, когда главный судейский форум продолжит свою работу.
Следует отметить, что завтра делегаты съезда судей попытаются в рамках повторного голосования избрать еще 4 членов ВСП. На этот раз список претендентов будет не таким обширным. От общих судов на 3 вакансии в ВСП будут претендовать 6 кандидатов (по принципу двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов, на одно место): Игорь Артеменко,Сергей Гирич, Валентина Курило, Андрей Солодков, Лариса Швецова, Андрей Овсиенко. На одну вакансию по квоте административных судов будет двое претендентов— Татьяна Стрелец и Михаил Цуркан.
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