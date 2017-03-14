Сегодня 14 марта 2017 года, 23:54

Николай Худык и Виктор Шапран избраны членами ВСП

Оглашены результаты тайного голосования за избрание членов ВСП

Счетная комиссия огласила результаты волеизъявления делегатов ХІV внеочередного съезда судей Украины за избрание шесты членов Высшего совета правосудия (ВСП). Участие в тайном голосовании приняли 317 представителей наивысшего органа судейского самоуправления, 313 бюллетеней было признано действительными.

Голоса участников главного судейского форума разделились следующим образом.

Результаты претендентов от общих судов:

• Светлана Акуленко, судья Апелляционного суда Черниговской области, — 22 голоса;

• Григорий Алейников, судья Апелляционного суда Запорожской области в отставке -46 голов;

• Игорь Артеменко, судья Апелляционного суда Одесской области—159 голосов;

• Тарас Багрий, судья Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, член Совета судей Украины, - 35 голосов;

• Максим Вишняк, судья Каменнобродского районного суда г. Луганска, - 27 голосов;

• Сергей Гирич, судья Лычаковского районного суда г. Львова, - 129 голосов;

• Валентина Курило, судья Апелляционного суда Донецкой области, - 66 голосов;

• Анатолий Лазаренко, судья Летичевского районного суда Хмельницкой области, - 14 голосов;

• Андрей Овсиенко, судья Апелляционного суда Волынской области, - 137 голосов;

• Валентина Орлянская, судья ВССУ, - 40 голосов;

• Елена Сытник, судья ВССУ, - 27 голосов;

• Андрей Солодков, судья ВССУ, - 118 голосов;

• Иван Стан, судья Апелляционного суда Закарпатской области, - 25 голосов;

• Игорь Стельмах, судья Апелляционного суда Львовской области,- 22 голоса;

• Николай Худык, судья Апелляционного суда г. Киева,- 225 голосов;

• Лариса Швецова, судья Апелляционного суда Харьковской области, -107 голосов.

Результаты претендентов от административной юрисдикции:

• Руслан Арсирий, судья Окружной административный суд г. Киева, член Совета судей Украины,- 51 голоса;

• Владимир Мельник, судья Днепропетровского апелляционного административного суда, -20 голосов;

• Татьяна Стрелец, судья ВАСУ, - 74 голоса;

• Михаил Цуркан, судья ВАСУ в отставке,- 107 голосов;

• Татьяна Чумаченко, судья ВАСУ в отставке, - 50;

• Василий Шарапа, судья Ровненского окружного административного суда в отставке, 7 голосов;

Результаты претендентов от хозяйственной юрисдикции:

• Виктор Шапран, судья Киевского апелляционного хозяйственного суда,- 278 голосов;

• Александр Ткаченко – Хозяйственный суд Николаевской области, - 27 голосов.

Таким образом, преодолеть необходимый минимальный барьер поддержки делегатов (он исчислялся 162 голосами) сумели только двое претендентов: от общих судов – Николай Худык, от хозяйственных — Виктор Шапран. Планируются, что присягу членов ВСП они примут завтра утром, когда главный судейский форум продолжит свою работу.

Следует отметить, что завтра делегаты съезда судей попытаются в рамках повторного голосования избрать еще 4 членов ВСП. На этот раз список претендентов будет не таким обширным. От общих судов на 3 вакансии в ВСП будут претендовать 6 кандидатов (по принципу двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов, на одно место): Игорь Артеменко,Сергей Гирич, Валентина Курило, Андрей Солодков, Лариса Швецова, Андрей Овсиенко. На одну вакансию по квоте административных судов будет двое претендентов— Татьяна Стрелец и Михаил Цуркан.