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Сегодня 14 марта 2017 года, 20:52

Делегаты съезда приступили к тайному голосованию за избрание 6 членов ВСП

Главный судейский форум приступил к тайному голосованию за избрание 6 членов ВСП. В бюллетень для тайного голосования было включено 24 кандидатуры: 16 представителей общих судов, 6 – административных судов и 2 – хозяйственных.

Напомним, что избрание представителей ключевого органа в судебной системе будет проходить по квотной формуле «4+1+1».