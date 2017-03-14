Делегаты съезда приступили к тайному голосованию за избрание 6 членов ВСП

Главный судейский форум приступил к тайному голосованию за избрание 6 членов ВСП. В бюллетень для тайного голосования было включено 24 кандидатуры: 16 представителей общих судов, 6 – административных судов и 2 – хозяйственных.
Напомним, что избрание представителей ключевого органа в судебной системе будет проходить по квотной формуле «4+1+1».
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этот деятель оборотень в мантии!!!
Юриспруденция — профессия cамая...
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