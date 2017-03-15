Сегодня 15 марта 2017 года, 12:02

В ВККС рассказали, когда обнародуют результаты практических заданий кандидатов в ВС

Результаты практических задач кандидатов в Верховный Суд будут объявлены до конца марта. Сейчас члены ВККС проверяют работы. Об этом сообщили в Комиссии.

Напомним, что кандидаты выполняли практические задания самостоятельно, все работы отсканированы - члены ВККС знакомятся с ними в электронном виде и оценивают в соответствии с разработанной экспертами методикой.

О своих впечатлениях по этому этапу конкурса рассказывает член ВККС Анастасия Зарицкая. Она отмечает, что большинство работ - на высоком уровне.