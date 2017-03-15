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30 марта состоится дискуссия «Трудовые отношения: как работать без штрафов и нарушений в 2017 году»

15 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

30 марта юридическая фирма GOLAW приглашает на панельную дискуссию «Трудовые отношения: как работать без штрафов и нарушений в 2017 году», который состоится во Львове.

Участники мероприятия напрямую смогут задать наиболее волнующие вопросы относительно проверок представителю Главного управления Гоструда во Львовской области и сразу получить экспертные комментарии от юристов ЮФ GOLAW.

В ходе живого обсуждения Вы узнаете о правильной организации трудовых отношений на предприятии, поговорите о том, как избежать нарушений трудового законодательства и обеспечить «безболезненное» проведение проверок органами Гоструда.

Панелисты:

Ирина Кальницкая - руководитель практики бизнес-консультирования ЮФ GOLAW

Иванна Ковальчук - заместитель начальника отдела юридического обеспечения Главного управления Гоструда во Львовской области

Владимир Полищук - руководитель отдела маркетинга сети магазинов гаджетов "ЖЖУК"

Роман Шуптар - генеральный директор гостиницы «Citadel Inn»

В объективе дискуссии:

• Трудовой комплаенс в компании

• Штрафы за нарушение трудового законодательства

• Аудит на предмет соответствия трудовому законодательству

• Проверки контролирующими органами: на что обратить внимание?

• Как работодателю взаимодействовать с проверяющими

Участие в мероприятии бесплатное.

Регистрация на событие обязательна.

Зарегистрируйтесь на мероприятие по ссылке.

Детали на странице события в Facebook.

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