30 марта состоится дискуссия «Трудовые отношения: как работать без штрафов и нарушений в 2017 году»

30 марта юридическая фирма GOLAW приглашает на панельную дискуссию «Трудовые отношения: как работать без штрафов и нарушений в 2017 году», который состоится во Львове.
Участники мероприятия напрямую смогут задать наиболее волнующие вопросы относительно проверок представителю Главного управления Гоструда во Львовской области и сразу получить экспертные комментарии от юристов ЮФ GOLAW.
В ходе живого обсуждения Вы узнаете о правильной организации трудовых отношений на предприятии, поговорите о том, как избежать нарушений трудового законодательства и обеспечить «безболезненное» проведение проверок органами Гоструда.
Панелисты:
Ирина Кальницкая - руководитель практики бизнес-консультирования ЮФ GOLAW
Иванна Ковальчук - заместитель начальника отдела юридического обеспечения Главного управления Гоструда во Львовской области
Владимир Полищук - руководитель отдела маркетинга сети магазинов гаджетов "ЖЖУК"
Роман Шуптар - генеральный директор гостиницы «Citadel Inn»
В объективе дискуссии:
• Трудовой комплаенс в компании
• Штрафы за нарушение трудового законодательства
• Аудит на предмет соответствия трудовому законодательству
• Проверки контролирующими органами: на что обратить внимание?
• Как работодателю взаимодействовать с проверяющими
Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация на событие обязательна.
Зарегистрируйтесь на мероприятие по ссылке.
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Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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