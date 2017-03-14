Сегодня 14 марта 2017 года, 19:21

Внедрение в полном объеме функционала госпомощи – один из главных вызовов 2017 года – считает Юрий Терентьев, председатель АМКУ

Сегодня состоялось открытое заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором были подведены итоги работы Комитета за 2016 год — утвержден «Отчет-2016». По словам председателя АМКУ Юрия Терентьева, это новый документ не только по формату, но и по философии. Отчет структурирован по проблематике конкретного рынка, содержит информацию о современном состоянии, комплексе осуществленных мер (в том числе территориальными органами) относительно осуществления позитивных сдвигов.

Несколько слов о статистике. В 2016 году органы АМКУ рассмотрели 4775 заявлений и обращений о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (в 2015-м – 5048). В числе основных факторов уменьшения количества рассмотренных дел – меморандум с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о разграничении полномочий. По результатам предпринятых мер прекращено 3071 нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Кроме того, АМКУ продолжает исполнение функций органа обжалования в сфере государственных и публичных закупок. В 2016 году поступило 3067 жалоб (в 2015 м – 1342).

Особенно г-н Терентьев выделил информацию о наложенных штрафах. Так, на нарушителей законодательства о защите экономической конкуренции наложено штрафов в размере 86 721,8 млрд грн (самые крупные: 85,9 млрд грн – ПАО «Газпром»; 431,2 млн грн – ООО «Тедис Украина»). Показатель 2015 года – 339 млн грн. Даже если не учитывать крупнейший штраф «Газпром», то показатель 2016 года высше показателя 2015-го на 123%. По словам г-на Терентьева, размер штрафа состоит в прямой зависимости от нанесенного экономического вреда.

Из проблем руководитель АМКУ выделил недостаток финансирования деятельности Комитета, следствием чего является отток кадров (АМКУ один из наименее финансированных государственных органов Украины).

Юрий Терентьев утверждает, что роль АМКУ не только реактивная (реагирование на заявления о нарушении законодательства), но и активная (понимая проблематику, Комитет будет вмешиваться в приделах своей компетенции). «Качественные улучшения будут постоянными только при обеспечении надлежащего финансирования АМКУ», – акцентировал внимание спикер.

Глава Комитета напомнил, что вызовом не только для АМКУ, но и для всей Украины в 2017 году будет внедрение системы мониторинга и контроля государственной помощи. Он прогнозирует, что с августа 2017-го (с момента вступления в силу соответствующего законодательства) деятельность АМКУ изменится и будет интенсифицирована в этом направлении. В числе других вызовов этого года он выделил: построение АМКУ, как качественно работающей системы, увеличение внутренней и внешней эффективности, необходимость подачи законопроектов (документов об обеспечении процессуальных прав), разработка Программы развития конкуренции. Что касается приоритетных рынков, то тут обошлось без сенсаций: фармацевтика, топливно-энергетический комплекс, социальные товары. Но Юрий Терентьев еще раз подчеркнул, что это не просто реагирование на последствия, а работа на опережение.