В Киеве в отеле «Премьер Палас» начал свою работу Legal Pharma & Medicine Forum. Генеральный партнер мероприятия — ЮФ ILF.
Панельная дискуссия «Векторы реформы системы здравоохранения Украины» будет посвящена таким вопросам: перспективы и «узкие места» медицинской реформы; роль государства и либерализация рынка; как изменится система финансирования медицины; платная или бесплатная медицина; детенизация рынка; автономия больниц; стоит ли инвестировать в медицину; будущее государственно-частного партнерства и приватизации.
В числе участников панельной дискуссии — заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, представитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Бенедикт Херман, судья Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, операционный директор клиники INTO-SANA Дмитрий Луфер, партнер АО Officium, международный адвокат в Словацкой Республике Константин Буяло и др.
На других сессиях LegalPharma & MedicineForum будут проанализированы вопросы закупок в сфере здравоохранения, рынка товаров медицинского назначения, страховой медицины, защиты интеллектуальной собственности в области фармации, а также судебная практика по вопросам здравоохранения. Будет проведен мастер-класс президента Украино-немецкой медицинской ассоциации, главного врача клиники «Педиатр Плюс» Андрея Пенькова на тему «Развитие мозга: как это влияет на дальнейшую жизнь человека».
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ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер туристической отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016
в номинации «Предприниматель года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧЕЛОВЕК ГОДА 2016 в номинации «Предприниматель года»
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