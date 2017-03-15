Сегодня 15 марта 2017 года, 10:31

В Киеве начал работу Legal Pharma & Medicine Forum

В Киеве в отеле «Премьер Палас» начал свою работу Legal Pharma & Medicine Forum. Генеральный партнер мероприятия — ЮФ ILF.

Панельная дискуссия «Векторы реформы системы здравоохранения Украины» будет посвящена таким вопросам: перспективы и «узкие места» медицинской реформы; роль государства и либерализация рынка; как изменится система финансирования медицины; платная или бесплатная медицина; детенизация рынка; автономия больниц; стоит ли инвестировать в медицину; будущее государственно-частного партнерства и приватизации.

В числе участников панельной дискуссии — заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк, представитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Бенедикт Херман, судья Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, операционный директор клиники INTO-SANA Дмитрий Луфер, партнер АО Officium, международный адвокат в Словацкой Республике Константин Буяло и др.

На других сессиях LegalPharma & MedicineForum будут проанализированы вопросы закупок в сфере здравоохранения, рынка товаров медицинского назначения, страховой медицины, защиты интеллектуальной собственности в области фармации, а также судебная практика по вопросам здравоохранения. Будет проведен мастер-класс президента Украино-немецкой медицинской ассоциации, главного врача клиники «Педиатр Плюс» Андрея Пенькова на тему «Развитие мозга: как это влияет на дальнейшую жизнь человека».