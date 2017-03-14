Сегодня 14 марта 2017 года, 17:50

В бюллетени для тайного голосования за избрание членов ВСП будет внесено 24 кандидата

Съезд судей обсудил две группы претендентов на места членов ВСП. Первая группа состояла из 10 судей и судей в отставке, кто не является делегатом съезда, и к которым не было вопросов у Секретариата ВСП. Из 10 претендентов 9 человек были выдвинуты 20% от числа избранных делегатов (т.е. их кандидатуры поддержали не менее 65 участников главного судейского форума). Но по результатам открытого голосования за включение в бюллетени для тайного голосования только двоим служителям Фемиды удалось получить большинство голосов – судье ВССУ Андрею Солодкову и судье ВАСУ в отставке Татьяне Чумаченко.

Из последней группы претендентов в состав ВСП, тех, кто не является делегатом съезда, и тех к кому у Секретариата ВСП были вопросы никому не удалось получить поддержку большинства делегатов съезда. Таким образом, никто из последней пятерки «соискателей» не был включен в бюллетени для тайного голосования.

С учетом предыдущих решений съезда относительно включения в список претендентов в состав ВСП, являющихся делегатами главного судейского форума участникам наивысшего органа судейского самоуправления предстоит выбрать 6 из 24 претендентов, включенных в бюллетени для тайного голосования.