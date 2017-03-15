Сегодня 15 марта 2017 года, 10:31

Правительство запретило продавать товары, похожие на еду

Кабинет Министров запретил реализацию товаров, имитирующих продовольственные товары и представляющих собой опасность для здоровья потребителей. Об этом говорится в постановлении правительства №136 от 10 марта.

Документ предусматривает запрет на продажу товаров, которые имитируют продтовары, имеют их форму, запах, цвет, вид, оформление, маркировку, объем и размер и представляют собой опасность для здоровья потребителей, в частности детей, которые могут спутать их с продтоварами, кусать или пытаться съесть, что может повлечь за собой вред здоровью.

Соответствующие изменения вносятся в Порядок ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров.