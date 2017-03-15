Правительство запретило продавать товары, похожие на еду

Кабинет Министров запретил реализацию товаров, имитирующих продовольственные товары и представляющих собой опасность для здоровья потребителей. Об этом говорится в постановлении правительства №136 от 10 марта.
Документ предусматривает запрет на продажу товаров, которые имитируют продтовары, имеют их форму, запах, цвет, вид, оформление, маркировку, объем и размер и представляют собой опасность для здоровья потребителей, в частности детей, которые могут спутать их с продтоварами, кусать или пытаться съесть, что может повлечь за собой вред здоровью.
Соответствующие изменения вносятся в Порядок ведения торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров.
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Вчора телефонує чоловік та каже, що зміг з"їсти лише два млинчики, бо вони дуже засохли. Сиджу і думаю... зізнаватись йому, що це я паперові тарілки, розмальовані під млинці купила, чи ні.... :-)
Юриспруденция — профессия cамая...
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