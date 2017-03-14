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Сегодня 14 марта 2017 года, 17:50

Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам

Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

«Украина и Турция подписали договор, которым упростили взаимные поездки граждан. Отныне с ID-картами можно ездить без виз», - написал он.

Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам 01

Напомним, 10 марта правительствл одобрило проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по ID-карточкам.