Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.
«Украина и Турция подписали договор, которым упростили взаимные поездки граждан. Отныне с ID-картами можно ездить без виз», - написал он.
Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картам 01
Напомним, 10 марта правительствл одобрило проект соглашения с Турцией о взаимном посещении стран по ID-карточкам.
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