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Евросуд признал нарушение Россией прав экс-главы «Мемориала» А.Орлова

14 марта 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Европейский суд по правам человека признал нарушение российскими властями прав бывшего главы совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова и еще трех российских истцов в 2007 году, передает Deutsche Welle.

Согласно постановлению суда, в отношении истцов Россия нарушила положения Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на эффективное средство правовой защиты и право на мирное пользование своим имуществом.

Суд решил, что российские власти должны выплатить четырем истцам компенсацию в сумме 25,5 тысячи евро и возместить судебные расходы.

Напомним, Олег Орлов, а также члены съемочной группы телекомпании «Рен ТВ» Артем Высоцкий, Станислав Горячкин и Карен Сахин в 2007 году в Ингушетии готовились снимать репортажи о местных протестах против злоупотреблений российских служб безопасности. Все четверо были похищены из гостиницы в Назрани и вывезены в сельскую местность, при этом у них отобрали телевизионную аппаратуру и другие вещи. Похищенные лица подверглись избиению, кроме того, им угрожали физической расправой в случае их возвращения в Ингушетию.

Позже в этом деле начали расследование, однако оно было окончательно прекращено в мае 2011 года. Однако дело не закрыто.

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