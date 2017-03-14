Сегодня 14 марта 2017 года, 16:19

Богдан Монич снял свою кандидатуру из числа претендентов в состав ВСП

Съезд судей приступил к обсуждению второй группы претендентов в состав ВСП, кандидатов-делегатов съезда, к материалам которых у Секретариата ВСП были вопросы. Всего таких соискателей было 9 (не считая Павла Шкиндера, который ранее снял свою кандидатуру).

В их числе и судья Житомирского апелляционного админсуда, заместитель председателя Совета судей Украины Богдан Монич, к которому были претензии относительно наличия 15 лет профессионального стажа работы в сфере права. Хотя сам претендент с озвученными предостережениями не согласился (а именно с тем, что соответствующий стаж должен исчисляться с момента получения диплома специалиста)он заявил о снятии свой кандидатуры.

Отметим, что г-н Монич также является участником конкурса в новый ВС.

По результатам обсуждения и открытого голосования было принято решение о включение в бюллетени для тайного голосования еще 6 кандидатов: судья Апелляционного суда Запорожской области в отставке Григорий Алейников, судья Апелляционного суда Донецкой области Валентина Курило, судья Днепропетровского апелляционного административного суда Владимир Мельник, судья Апелляционного суда Волынской области Андрей Овсиенко, судья Апелляционного суда Закарпатской области Иван Стан, судья Апелляционного суда Харьковской области Лариса Швецова.